Il video del gol da 70 metri segnato dal calciatore del Real Madrid Arda Güler

Sabato sera nella partita del campionato spagnolo tra Real Madrid ed Elche, finita 4-1, il centrocampista turco Arda Güler ha segnato uno spettacolare gol con un tiro scoccato da prima della metà campo, da circa 70 metri di distanza dalla porta. Non è la prima volta che Güler, che ha 21 anni, tenta di fare un gol del genere: nella partita di sabato ha visto il portiere avversario fuori dai pali e lo ha sorpreso con un pallonetto potente e preciso.