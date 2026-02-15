NewsletterPodcast
  • FLAHES
  • Domenica 15 febbraio 2026

In Salento è crollato un noto arco dei faraglioni di Sant’Andrea a causa del maltempo

I resti del famoso arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno, vicino Lecce, il 14 febbraio del 2026 (ANSA/Stefania Congedo)
Nel fine settimana è crollato il famoso arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, vicino a Lecce. Nella zona, come in diverse altre parti del Sud Italia, negli ultimi giorni il maltempo aveva causato danni e disagi: qui sabato c’erano state mareggiate e forti piogge.

I faraglioni di Sant’Andrea sono rocce calcaree dalle forme molto particolari. Sono una meta turistica popolare in Salento, nonché un elemento tipico e riconoscibile di quel tratto di costa. L’arco era quello più suggestivo, ed era chiamato anche “arco degli innamorati”.

L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, prima del crollo (Wikimedia Commons)

