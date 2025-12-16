Questo di Carlos Alcaraz è il miglior colpo dell’anno nel tennis

L’ATP, l’associazione che gestisce il tennis professionistico maschile mondiale, ha comunicato qual è il “colpo dell’anno” di tennis del 2025. È stato votato dai tifosi sul sito dell’ATP e lo ha fatto Carlos Alcaraz in aprile al torneo di Monte Carlo, da lui vinto in finale contro Lorenzo Musetti. Il colpo, fatto nell’ottavo di finale contro Daniel Altmaier, fa parte di in un punto in cui c’è un piccolo compendio delle qualità di Alcaraz: potenza (nei primi scambi), rapidità (nel recuperare un paio di situazioni che altri tennisti avrebbero date per perse) e soprattutto classe e talento, nel tweener (il colpo sotto le gambe, fatto di spalle) grazie al quale esce alla grande da una situazione complicata. Non è un vincente (a fatica, ma Altmaier riesce ad arrivarci), ma serve a preparare il colpo successivo. Ma siete qui per vederlo, mica per leggerne:

È il “punto dell’anno” per quanto riguarda i tornei ATP, quelli più importanti dopo gli Slam (i punti in quei quattro tornei non potevano quindi essere votati).

Questo punto di Karolina Muchova – anche in questo caso con un colpo di spalle e sotto le gambe – è stato scelto come il migliore a livello WTA, femminile: