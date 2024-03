Al Pacino e il suo goffo annuncio del vincitore dell’Oscar per il miglior film

Domenica sera a Hollywood si è svolta la cerimonia degli Oscar, e come sempre il premio più importante della serata, quello per il miglior film, è stato tenuto per ultimo. Quest’anno ad annunciarlo è stato chiamato il celebre attore Al Pacino, che però ha rovinato un po’ l’enorme suspence del momento dicendo il titolo del vincitore prima del tempo. Dopo aver aperto la busta, anziché dire la tradizionale frase «and the Oscar goes to…» («e l’Oscar va a…»), ha letto direttamente il titolo del vincitore, Oppenheimer. «I miei occhi leggono Oppenheimer», ha detto, e poi vedendo che l’applauso del pubblico e la musica esitavano a partire ha ribadito «sì, sì, Emma Thomas e Charles Roven» (che sono i produttori del film). Dopo la cerimonia, Bill Kramer, CEO dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences che assegna gli Oscar, ha detto di aver apprezzato molto la performance di Pacino: «tutto è andato benissimo, si stava solo divertendo là sul palco».

I’m obsessed with the way Al Pacino announced Oppenheimer as Best Picture. couldn’t have been more chaotic or confusing lol

“Best Picture…uh, I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer?”#Oscars pic.twitter.com/a0hNQ4ZP7j

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 11, 2024