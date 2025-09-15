L’ennesimo record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta, stavolta ai Mondiali e a 6 metri e 30

Ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo il 25enne svedese Armand Duplantis ha fatto il suo 14esimo record del mondo nel salto con l’asta maschile. Duplantis ha superato l’asticella posta a 6 metri e 30 centimetri, alcuni minuti dopo che già aveva vinto l’oro (gli avversari si erano fermati tutti diversi centimetri prima). Per Duplantis – che ha superato i 6 metri e 30 centimetri nell’ultimo tentativo a sua disposizione – è la 39esima vittoria di fila e il sesto titolo mondiale (alcuni dei quali indoor, al coperto), che si aggiunge a due ori olimpici.

L’asta con cui si salta è lunga al massimo 5 metri e 20 centimetri. Duplantis – che ovviamente non la impugna nel suo punto più estremo ma qualche decina di centimetri prima – è altro 1 metro e 81 centimetri. Messi insieme ed entrambi allungati al massimo, Duplantis e l’asta, arrivano proprio nei pressi dei 6 metri e 30 centimetri.

– Leggi anche: Se Armand Duplantis facesse altri sport