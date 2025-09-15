NewsletterPodcast
  • Lunedì 15 settembre 2025

L’ennesimo record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta, stavolta ai Mondiali e a 6 metri e 30

(Michael Steele/Getty Images)
Ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo il 25enne svedese Armand Duplantis ha fatto il suo 14esimo record del mondo nel salto con l’asta maschile. Duplantis ha superato l’asticella posta a 6 metri e 30 centimetri, alcuni minuti dopo che già aveva vinto l’oro (gli avversari si erano fermati tutti diversi centimetri prima). Per Duplantis – che ha superato i 6 metri e 30 centimetri nell’ultimo tentativo a sua disposizione – è la 39esima vittoria di fila e il sesto titolo mondiale (alcuni dei quali indoor, al coperto), che si aggiunge a due ori olimpici.

L’asta con cui si salta è lunga al massimo 5 metri e 20 centimetri. Duplantis – che ovviamente non la impugna nel suo punto più estremo ma qualche decina di centimetri prima – è altro 1 metro e 81 centimetri. Messi insieme ed entrambi allungati al massimo, Duplantis e l’asta, arrivano proprio nei pressi dei 6 metri e 30 centimetri.

– Leggi anche: Se Armand Duplantis facesse altri sport

