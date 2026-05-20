Da Costa a Costa racconta: 12 anni schiavo

Nel nuovo video della serie Hollywood Stories, sul canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta di un film molto famoso basato su una storia vera, legata alla schiavitù negli Stati Uniti. È la storia di Solomon Northup, un uomo afroamericano nato libero che nel 1841 venne rapito da due trafficanti di schiavi e reso schiavo nel Sud degli Stati Uniti. Con la pazienza, la sottomissione e l’astuzia si liberò, 12 anni dopo, e scrisse un libro sulla sua terribile esperienza della schiavitù.

Questa storia nel 2014 è diventata un film, diretto dal regista inglese Steve McQueen, che ha vinto 3 premi Oscar: 12 anni schiavo. Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito.

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.