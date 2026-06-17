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Leggere l’acqua

Tristan Gooley

Una guida per conoscerla dalle gocce agli oceani

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Tristan Gooley è uno scrittore ed esploratore britannico, ed è l’unica persona vivente ad aver attraversato l’Atlantico da solo sia in volo sia per mare. Da anni studia i modi in cui il paesaggio e gli elementi naturali lasciano tracce osservabili, e in Leggere l’acqua raccoglie esempi, spiegazioni e tecniche per interpretare i segni lasciati dall’acqua: dalle onde marine ai corsi dei fiumi, dal colore di uno stagno alle piante e agli animali che lo frequentano. Racconta anche alcuni suoi viaggi, tra cui una traversata di mille miglia nautiche verso il Circolo polare artico, tra le isole Fær Øer e l’Islanda, compiuta facendo affidamento proprio su molte delle osservazioni descritte nel libro. Per Altrecose è già uscito Leggere gli alberi.

Tristan Gooley
Leggere l’acqua
Traduzione di: Sara Barbera, Sharon L. Wood
Pagine: 396
Prezzo di copertina: 21 €
Titolo originale: How To Read The Water
Numero di collana: 12
ISBN: 9791281729209
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Altrecose è il marchio editoriale fatto dal Post insieme a Iperborea per tradurre e rendere disponibili al pubblico italiano i più interessanti e istruttivi libri di "non fiction": libri che raccontano la realtà, che spiegano il mondo, che fanno riflettere sulle cose che succedono o che ne fanno capire questo o quel pezzo. Giornalismo, alla fine, nelle varie accezioni del giornalismo.