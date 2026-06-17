Tristan Gooley è uno scrittore ed esploratore britannico, ed è l’unica persona vivente ad aver attraversato l’Atlantico da solo sia in volo sia per mare. Da anni studia i modi in cui il paesaggio e gli elementi naturali lasciano tracce osservabili, e in Leggere l’acqua raccoglie esempi, spiegazioni e tecniche per interpretare i segni lasciati dall’acqua: dalle onde marine ai corsi dei fiumi, dal colore di uno stagno alle piante e agli animali che lo frequentano. Racconta anche alcuni suoi viaggi, tra cui una traversata di mille miglia nautiche verso il Circolo polare artico, tra le isole Fær Øer e l’Islanda, compiuta facendo affidamento proprio su molte delle osservazioni descritte nel libro. Per Altrecose è già uscito Leggere gli alberi.