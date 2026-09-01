Martedì 1 settembre
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Ultimamente la si sente parecchio e l'ha usata anche il sindaco di Milano: esiste dagli anni Ottanta ma il significato si è evoluto
Nel 1907 Julius Neubronner inventò un sistema per agganciare macchine fotografiche agli uccelli, semplificando molto il modo per fare foto aeree
Nei mesi estivi può capitare di vederne durante le escursioni in montagna in Trentino e in Abruzzo: ci sono norme di comportamento generali da seguire per evitare incidenti