Per alcuni giornali di oggi la notizia principale è la decisione della Camera di negare alla procura di Roma l’autorizzazione ad accedere alle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, richiesta per l’indagine sul ristorante in cui Delmastro era in società con la figlia di un uomo condannato per reati di mafia, altri si occupano del drone esplosivo trovato all’aeroporto di Lipsia vicino a un aereo cargo ucraino. Qualche giornale si occupa della richiesta del ministro dell’Economia Giorgetti all’Unione Europea di uno scostamento di bilancio per le spese per la difesa e per l’energia, mentre Avvenire apre sul rapporto Antigone sulla situazione drammatica delle carceri italiane.