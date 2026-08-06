L’antitrust ha multato per 2,7 milioni di euro le società di micromobilità Bird, Lime e Dott per pratiche commerciali scorrette a Roma

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), meglio nota come Antitrust, ha multato per 2,7 milioni di euro le società di micromobilità in sharing (e-bike e monopattini elettrici a noleggio) Bird, Lime e Dott per pratiche commerciali scorrette legate al loro servizio a Roma.

Secondo l’AGCM le tre aziende hanno ostacolato l’utilizzo di pacchetti di corse gratuite, o a prezzi molto bassi, riservati ai possessori di un abbonamento annuale ai mezzi pubblici di Roma. Nello specifico hanno adottato misure e pratiche organizzative che rendevano complessa e lunga l’attivazione dell’offerta, riducendo quindi il tempo a disposizione dei clienti per utilizzare il servizio.

Lime è stata multata per 1,4 milioni di euro, Dott per 525mila euro e Bird per 300mila euro. Bird ha ricevuto una seconda multa da 450mila euro per un’altra pratica commerciale scorretta con cui disattivava gli account dei clienti senza una comunicazione preventiva che ne spiegasse il motivo.