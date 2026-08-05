La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami ha annunciato il suo ritiro

La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami, una delle più forti e conosciute sciatrici al mondo, ha annunciato il suo ritiro. Lo scorso novembre si era procurata un brutto infortunio al ginocchio durante gli allenamenti, e non aveva né potuto gareggiare per tutta la stagione né partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. «Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. È anche per questo che so che è arrivato il momento giusto, quello di non ostinarmi a voler raggiungere, superare i limiti ad ogni costo e di imporre al mio fisico certi ritmi e sollecitazioni», ha detto Gut-Behrami in un comunicato.

Gut-Behrami ha 35 anni ed è una sciatrice veloce e completa, che ha vinto praticamente tutto nello sci. Tra i risultati più prestigiosi ci sono un oro olimpico (nel 2022, in Super G) e due Mondiali (entrambi nel 2021, in Super G e slalom gigante). Ha vinto anche per due volte (nel 2016 e nel 2024) la Coppa del Mondo di sci alpino, quella che somma i risultati ottenuti nelle varie specialità del principale circuito di gare.