La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla riunione dei ministri dell’Interno dei paesi dell’Unione Europea sull’immigrazione convocata dopo la crisi migratoria a Ceuta, in Spagna, nella quale è stata espressa solidarietà, almeno a parole, alla Spagna e si è parlato della proposta italiana di costruire centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Qualche giornale titola invece sulla proroga decisa dal governo dello sconto sulle accise del gasolio, la Stampa si occupa dell’aumento dei prezzi dell’energia causato dall’ondata di caldo, il Fatto della discussione in parlamento sulla diffusione delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, e Libero degli affari immobiliari dell’ex presidente del Consiglio Conte.