C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 in Toscana, vicino a Pisa

Martedì mattina, alle 10:15, in Toscana c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3, secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato localizzato 7 chilometri a ovest di Pisa, quindi molto vicino alla costa, mentre l’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 8 chilometri. Al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite o di danni. A seguito del terremoto, la circolazione ferroviaria nella zona di Pisa è stata sospesa per eseguire degli accertamenti tecnici sulla linea.