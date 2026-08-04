Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla polemica fra Italia e Spagna in conseguenza della crisi migratoria a Ceuta della settimana scorsa, con le critiche del ministro degli Esteri spagnolo alla decisione del governo italiano di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna, e alla riunione dei ministri dell’Interno dei paesi dell’Unione Europea sull’immigrazione in programma oggi, con la proposta italiana di costruire centri per il rimpatrio fuori dai confini dell’Unione Europea, sul modello dei centri realizzati dall’Italia in Albania. Qualche giornale apre invece sulla risposta critica della segretaria del Partito Democratico Schlein alle parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, che aveva proposto di usare le primarie per esprimersi sul sostegno all’Ucraina, il Fatto si occupa delle spese militari del governo italiano, e Libero dell’audizione dell’ex presidente del Consiglio Conte alla commissione parlamentare sul Covid.