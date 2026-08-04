La tuffatrice Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri agli Europei

La tuffatrice italiana Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nell’individuale del trampolino da 3 metri agli Europei di nuoto di Parigi. È la quarta medaglia d’oro che Pellacani vince in questi Europei, superando così il record di tre ori in un solo europeo in precedenza detenuto dalla tuffatrice Tania Cagnotto. Pellacani ha ottenuto il primo oro nel team event, una gara a squadre miste, il secondo nel sincronizzato misto da 3 metri (in coppia con Matteo Santoro) e il terzo nell’individuale nel trampolino da 1 metro.

Pellacani ha vinto totalizzando 358,05 punti con molti punti di vantaggio (quasi 40) sulla seconda classificata, la britannica Yasmin Harper. Al terzo posto è arrivata la tuffatrice russa Nadezhda Trifonova. L’altra tuffatrice italiana in gara, Elisa Pizzini, si è classificata quarta. Giovedì Pellacani gareggerà insieme a Pizzini nel sincronizzato femminile da 3 metri. In un’intervista a Sky Sport Pellacani aveva detto di voler vincere una medaglia in tutte e cinque le gare.

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