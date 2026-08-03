Ci sono molte notizie diverse in apertura sulle prime pagine di oggi: alcuni giornali si occupano delle discussioni e delle iniziative dei paesi dell’Unione Europea dopo la crisi migratoria degli scorsi giorni a Ceuta, altri seguono le polemiche sulle parole della presidente del Consiglio Meloni e di altri esponenti della destra nell’anniversario della strage di Bologna, altri ancora rimangono sulla cronaca, con l’incidente stradale fra Lazio e Umbria che ha causato la morte di sei persone e quello a un aereo in Perù in cui sono morti sette turisti italiani. La Stampa apre sulle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle Conte contrarie alla fornitura di armi all’Ucraina, il Fatto si occupa delle divisioni nella maggioranza di governo, e Domani pubblica un’inchiesta sulle cause promosse da esponenti politici contro i giornalisti.