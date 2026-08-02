I giornali continuano a occuparsi delle conseguenze politiche della crisi migratoria a Ceuta e dello scontro tra Pedro Sánchez, il primo ministro socialista della Spagna, e i governi di destra e centrodestra che governano buona parte degli altri paesi d’Europa. Ci sarà un incontro d’emergenza sulla questione, nei prossimi giorni. Si parla inoltre dell’aereo turistico precipitato mentre sorvolava un sito archeologico in Perù: sono morti tutti i passeggeri a bordo, compresi alcuni italiani.