C’è stato un incendio su un traghetto in Indonesia, ci sono almeno cinque persone morte e 41 ancora disperse

Domenica ha preso fuoco un traghetto al largo di Madura, un’isola adiacente alla costa nord-orientale dell’isola di Giava, in Indonesia: almeno cinque persone sono morte e ci sono 41 dispersi.

La notizia è stata data dall’Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e il soccorso (BASARNAS), che si sta occupando delle ricerche. Sul traghetto c’erano 271 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, di cui 225 sono stati soccorsi. Non è chiaro come il traghetto abbia preso fuoco.

Il traghetto era in viaggio verso est dalla città portuale di Surabaya, sull’isola di Giava, a Makassar, la principale città dell’isola indonesiana di Sulawesi.