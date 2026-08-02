Domenica 2 agosto
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Ultimamente la si sente parecchio e l'ha usata anche il sindaco di Milano: esiste dagli anni Ottanta ma il significato si è evoluto
Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto)
Un'etichetta nata sui social ha stimolato un dibattito su quanto ci si possa fidare degli uomini che sembrano in pace con la loro femminilità