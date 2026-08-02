Per domenica è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 23 città, e lunedì andrà peggio

Nella giornata di domenica il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta (il cosiddetto “bollino rosso”) per il caldo in 23 città italiane monitorate su 27. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in molte zone soprattutto del centro-nord. Le città con il “bollino rosso” sono: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste.

Lunedì il “bollino rosso” sarà applicato a 25 città su 27: a quelle già citate si aggiungeranno Ancona e Bari. Rimarranno così in stato di allerta “giallo”, che non prevede rischi per la salute delle persone, soltanto Messina e Reggio Calabria. Nella mappa qui sotto potete controllare la situazione in tutta Italia, città per città.

“Bollino rosso” è come viene informalmente chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.