Gran parte dei quotidiani apre con la notizia dell’arrivo di migliaia di persone migranti dal Marocco nell’exclave spagnola di Ceuta, e della morte di decine di loro nella traversata a nuoto. Prende spazio anche la principale conseguenza politica della vicenda, cioè la sospensione da parte dell’Italia dell’accordo di Schengen con la Spagna e del ripristino dei controlli su navi e aerei che vengono da lì. Nelle prime pagine di oggi ci sono anche la morte del calciatore Franco Baresi, storico capitano del Milan e della nazionale italiana, e quella di don Antonio Mazzi, il fondatore della nota comunità Exodus per persone con tossicodipendenze.