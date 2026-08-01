Almeno tre persone sono morte a causa di un’esplosione in piazza Kudrinskaya, a Mosca

Un’esplosione avvenuta sabato sera vicino a un ristorante in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, ha causato la morte di almeno tre persone. I feriti sono almeno 15. La causa dell’esplosione non è ancora chiara: l’agenzia di stampa russa TASS ha scritto che è avvenuta attorno alle 20:10 ora locale (le 19:10 in Italia), e il ministero dell’Interno russo ha fatto sapere di avere avviato un’indagine sull’accaduto.

Il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato e gli ingressi della vicina stazione della metropolitana di Barrikadnaya sono stati chiusi.