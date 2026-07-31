Un detenuto è morto a causa di un incendio nel carcere di Bancali a Sassari

Giovedì sera un detenuto sardo di 72 anni è morto nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa delle ferite riportate in un incendio. Sono rimasti leggermente feriti anche alcuni poliziotti in servizio nel carcere, che sono stati ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L’uomo è morto nel reparto ospedaliero del carcere, dove si trovava da tempo per alcuni problemi fisici. Secondo il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) l’uomo si era rinchiuso in una cella e avrebbe appiccato lui stesso l’incendio dando fuoco ad alcuni oggetti e al letto. I vigili del fuoco hanno poi spento l’incendio senza che altri detenuti rimanessero feriti o che l’incendio si propagasse in altre zone della struttura. È stata aperta un’indagine a cui lavorano i carabinieri di Sassari.