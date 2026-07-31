Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del discorso del presidente della Repubblica Mattarella ai giornalisti parlamentari durante la “cerimonia del ventaglio”, nel quale ha richiamato i partiti a evitare tensioni elettorali definite “intempestive” e, con un riferimento indiretto alla condanna del gioielliere piemontese Roggero, ha detto che le leggi non si devono adattare a comportamenti individuali, altri titolano sull’ingresso a nuoto nell’exclave spagnola di Ceuta di migliaia di persone provenienti dal Marocco. Qualche giornale commenta invece i dati diffusi dall’ISTAT sul PIL italiano nel secondo trimestre del 2026, Repubblica apre sulla decisione del ministro della Giustizia Nordio di inviare alla procura di Roma la documentazione della Corte penale internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico Almasri, Avvenire segue le notizie sui bombardamenti russi in Ucraina, e il Manifesto si occupa delle divisioni nella maggioranza di governo.