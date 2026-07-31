Celebripost

Nei giorni scorsi ci sono state le anteprime internazionali di Spider-Man: Brand New Day, uscito mercoledì nei cinema italiani. Tra i più fotografati, come al solito, ci sono Tom Holland e Zendaya, reduci entrambi dalla promozione di Odissea. Ma c’erano anche altri membri del cast, come Jon Bernthal, Jacob Batalon e Florence Pugh. Laysla De Oliveira, Nicole Kidman e Zoe Saldaña erano invece alla prima della terza stagione di Operazione speciale: Lioness, mentre Claire Foy e Andrew Garfield a una proiezione di The Magic Faraway Tree. Poi un po’ di facce note al Comic-Con di San Diego, tra cui John Cena e Jessica Biel, e per non trascurare troppo Odissea anche Christopher Nolan, Matt Damon e Charlize Theron alla prima a Pechino.