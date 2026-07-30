Da oggi le carte d’identità rilasciate a chi ha almeno 70 anni non avranno più una data di scadenza

Da oggi, giovedì 30 luglio, le carte d’identità rilasciate alle persone che hanno già compiuto 70 anni non avranno più una data di scadenza. Lo ha previsto un decreto del governo approvato a febbraio e convertito in legge, con l’obiettivo di ridurre i passaggi burocratici per le persone anziane: di solito la carta d’identità va rinnovata ogni 10 anni presso il comune di residenza, con un appuntamento e fototessere.

Le carte di nuova emissione per chi al momento della richiesta ha già compiuto 70 anni non avranno più una data di scadenza, ma presenteranno la dicitura “illimitata” nell’apposito spazio. Chi ha più di 70 anni ma ha ancora una carta d’identità valida le cose al momento non cambiano: alla scadenza dovrà provvedere al rinnovo, e a quel punto la riceverà nel nuovo formato senza scadenza.

Le nuove carte saranno valide per l’espatrio nei paesi dell’Unione Europea, esattamente come tutte le altre. L’unico accorgimento che serve avere è se si usa la carta d’identità elettronica al posto dello SPID per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come il fascicolo sanitario elettronico, il sito dell’INPS, e via così. Il certificato di sicurezza integrato nel chip scade comunque ogni 10 anni, e chi vuole continuare a usare i servizi online con la carta d’identità dovrà dunque continuare a chiederne il rinnovo.