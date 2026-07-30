Sui giornali di oggi le notizie in apertura sono diverse: per alcuni la guerra in Medio Oriente, con l’attacco iraniano a una base degli Stati Uniti in Giordania e la risposta di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filoiraniane in Iraq, altri si occupano della norma contenuta in una bozza di decreto legislativo all’esame del parlamento che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sistemi di riconoscimento facciale durante le manifestazioni. Qualche giornale titola invece sul post di Beppe Grillo sul suo blog critico sulla politica del Movimento 5 Stelle, la Stampa apre sulle richieste delle imprese dell’Italia settentrionale al governo di minore burocrazia, e Avvenire indaga sulle condizioni di sfruttamento dei venditori ambulanti di rose provenienti per la maggior parte dal Bangladesh.