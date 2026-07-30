L’Italia ha vinto l’oro nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali di scherma

L’Italia ha vinto l’oro nel fioretto femminile a squadre all’ultimo giorno dei Mondiali di scherma, che si sono svolti a Hong Kong. La squadra composta da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini ha battuto in finale gli Stati Uniti per 45 a 29. La gara era iniziata in modo molto equilibrato, ma grazie agli assalti di Errigo e Favaretto l’Italia ha progressivamente allargato il suo vantaggio e lasciato agli Stati Uniti poche possibilità di rimontare

In questa edizione avevano già vinto la medaglia d’oro Martina Favaretto nel fioretto individuale, la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada. L’Italia ha così finito i Mondiali (che sono annuali) al primo posto del medagliere: ha vinto 8 medaglie, 4 d’oro e 4 d’argento. Ai Mondiali del 2025 l’Italia arrivò terza con 2 ori e 4 bronzi.

Tra le tre armi della scherma (le altre due sono spada e sciabola), il fioretto è quella più flessibile e maneggevole, con la quale si può colpire l’avversaria (o l’avversario) solo con la punta e solo sul busto. Quindi dalla linea inguinale fino al collo, schiena compresa: ma non sulle gambe o sulle braccia. Storicamente, il fioretto è l’arma in cui l’Italia è più forte.