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L’Italia ha vinto l’oro nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali di scherma

La squadra femminile di fioretto, 30 luglio 2026 (MartinaPhoto by Augusto Bizzi, dal sito della Federscherma)
La squadra femminile di fioretto, 30 luglio 2026 (MartinaPhoto by Augusto Bizzi, dal sito della Federscherma)

L’Italia ha vinto l’oro nel fioretto femminile a squadre all’ultimo giorno dei Mondiali di scherma, che si sono svolti a Hong Kong. La squadra composta da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini ha battuto in finale gli Stati Uniti per 45 a 29. La gara era iniziata in modo molto equilibrato, ma grazie agli assalti di Errigo e Favaretto l’Italia ha progressivamente allargato il suo vantaggio e lasciato agli Stati Uniti poche possibilità di rimontare

In questa edizione avevano già vinto la medaglia d’oro Martina Favaretto nel fioretto individuale, la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada. L’Italia ha così finito i Mondiali (che sono annuali) al primo posto del medagliere: ha vinto 8 medaglie, 4 d’oro e 4 d’argento. Ai Mondiali del 2025 l’Italia arrivò terza con 2 ori e 4 bronzi.

Tra le tre armi della scherma (le altre due sono spada e sciabola), il fioretto è quella più flessibile e maneggevole, con la quale si può colpire l’avversaria (o l’avversario) solo con la punta e solo sul busto. Quindi dalla linea inguinale fino al collo, schiena compresa: ma non sulle gambe o sulle braccia. Storicamente, il fioretto è l’arma in cui l’Italia è più forte.

Tag: fioretto-fioretto a squadre-mondiali scherma-scherma

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