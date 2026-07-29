Su ITA Airways si potrà viaggiare con cani fino a 30 chili di peso: è la prima compagnia europea a offrire questo servizio

La compagnia aerea ITA Airways ha introdotto la possibilità di portare con sé in cabina un cane che pesi al massimo 30 chili, senza trasportino e con posto dedicato accanto al proprietario. È la prima compagnia aerea di linea a farlo in Europa: la maggior parte infatti permette di portare un cane di massimo 8 o 10 chili in cabina, mentre altre proprio non lo permettono.

Il servizio costa 95 euro, oltre al biglietto della persona che viaggia con il cane, e può essere acquistato solo tramite il servizio clienti. Per il momento è disponibile soltanto su alcuni voli nazionali (consultabili qui). Su ciascun volo possono essere ammessi al massimo due cani: uno di peso compreso tra 10 e 15 chili e uno tra 15 e 30 chili.

Durante il volo il cane non occuperà un sedile, ma starà su un apposito tappetino fornito dalla compagnia, nello spazio davanti al sedile che gli è stato assegnato, mentre il proprietario siederà nel posto accanto. Durante il volo i cani dovranno avere la museruola, il collare, il guinzaglio e una pettorina apposita che permetta di legarli alla cintura di sicurezza del sedile e non potranno muoversi dal loro posto.