Gli Stati Uniti hanno vietato l’importazione di robot umanoidi per una questione di sicurezza nazionale

La Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni, ha vietato l’importazione di alcuni apparecchi robotici avanzati, come i robot umanoidi e i robot con quattro gambe, perché rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale del paese. Secondo la FCC questi apparecchi raccolgono dati che potrebbero essere usati da persone o organizzazioni malintenzionate per sorvegliare gli statunitensi e per aumentare le capacità dei servizi di intelligence stranieri. C’è inoltre il timore che i robot possano essere comandati da remoto. La FCC ha giurisdizione su questi beni poiché si possono collegare a internet.

Benché il comunicato della FCC non lo dica esplicitamente, la decisione riguarda soprattutto la Cina, uno dei paesi all’avanguardia nella costruzione di robot di questo tipo. Il divieto rientra nella strategia dell’amministrazione statunitense di ridurre l’utilizzo di tecnologia cinese da parte di aziende statunitensi.

Il divieto si applica anche agli inverter che permettono di utilizzare l’energia accumulata nelle batterie. Alcune eccezioni sono previste, ma devono essere approvate dal dipartimento della Difesa o dal dipartimento della Sicurezza. Gli oggetti già acquistati potranno comunque essere usati.