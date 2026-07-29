Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le divisioni nella maggioranza sulla richiesta da parte dell’Italia dei fondi del prestito europeo Safe per gli investimenti nella difesa, con l’opposizione della Lega dopo l’annuncio del ministro degli Esteri Tajani di volerli utilizzare, gli incontri alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky e poi con il primo ministro israeliano Netanyahu, la scelta di Mancini come nuovo allenatore della Nazionale maschile di calcio e di Ranieri come direttore tecnico, le ipotesi sul futuro dell’ILVA di Taranto dopo la decisione della Corte d’appello di Milano che impone la chiusura dello stabilimento entro novanta giorni, e le indagini sugli scontri di sabato scorso in val di Susa fra polizia e manifestanti No TAV.