Zinédine Zidane è il nuovo allenatore della nazionale francese maschile di calcio

Dal 1° settembre Zinédine Zidane, fortissimo ex calciatore e allenatore di grande successo al Real Madrid, allenerà la Francia, una delle nazionali maschili di calcio più forti al mondo. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il presidente della federazione calcistica francese Philippe Diallo: Zidane prenderà il posto di Didier Deschamps, che ha allenato la Francia dal 2012 fino ai Mondiali del 2026, in cui la Francia era arrivata da favorita ed è stata eliminata in semifinale dalla Spagna.

Da settimane Zidane era dato come successore pressoché certo di Deschamps. Sono stati entrambi calciatori di altissimo livello: hanno giocato insieme alla Juventus e hanno vinto insieme i Mondiali nel 1998 e gli Europei nel 2000. Deschamps ha allenato la Francia per 187 partite, mentre Zidane non allena alcuna squadra dal 2021.

Zidane ha 54 anni e finora ha allenato solo due squadre: la seconda squadra del Real Madrid e il Real Madrid, una delle squadre più ricche e forti, per la quale aveva giocato tra 2001 e 2006. Tra gli altri Zidane ha allenato Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić e Gareth Bale, ovvero alcuni dei giocatori più forti degli ultimi anni. Ha vinto per tre volte consecutive la Champions League, tra 2016 e 2018; le ultime due stagioni da allenatore del Real Madrid, tra 2019 e 2021, non andarono invece altrettanto bene.

– Leggi anche: Zinédine Zidane contro il Brasile