Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle indagini sugli scontri di sabato scorso in val di Susa fra polizia e manifestanti contrari alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione e della visita al cantiere della presidente del Consiglio Meloni, altri titolano sulla decisione del governo di ridurre le accise sul gasolio per contrastare l’aumento del prezzo dovuto alla guerra in Medio Oriente, altri ancora si occupano del caos per la nomina del nuovo allenatore della Nazionale maschile di calcio, dopo la rinuncia alla nomina di Pirlo per i suoi rapporti con una società di scommesse russa e le dimissioni dei dirigenti Maldini e Leonardo. Il Manifesto titola invece sulle violenze di coloni ed esercito israeliani in Cisgiordania, mentre Avvenire si occupa della decisione della Corte d’appello di Milano di chiudere entro 90 giorni l’Ilva di Taranto per la presenza di amianto nello stabilimento.