L’Italia ha vinto altre due medaglie d’oro ai Mondiali di scherma

Martedì la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. I fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno battuto in una finale molto combattuta la nazionale di Hong Kong per 45 a 44. Anche la finale della spada a squadre femminile è stata tesa e le schermitrici Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio hanno battuto l’Estonia per 31 a 30.

L’Italia ha per ora vinto 7 medaglie (3 d’oro e 4 d’argento) a questi Mondiali ed è prima nel medagliere, davanti alla Corea del Sud che ha vinto 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Ai Mondiali del 2025 l’Italia arrivò terza con 2 ori e 4 bronzi.

Mercoledì 29 luglio si terranno le gare a squadre di sciabola femminile e spada maschile, mentre giovedì 30 i Mondiali termineranno con i tornei a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. L’Italia ha buone possibilità di vincere altre medaglie.

Il punto decisivo della finale maschile di fioretto a squadre

Il fioretto e la sciabola assegnano il punto solo a chi attacca per primo, ma con il fioretto si può colpire solo con la punta dell’arma sul busto dell’avversario o avversaria, mentre con la sciabola si può colpire anche di taglio dalla cintura in su. La spada, invece, permette di colpire tutto il corpo esclusivamente di punta, assegnando il punto a chi tocca per primo o a entrambi in caso di colpo simultaneo.

I Mondiali si possono vedere in chiaro su Rai Sport HD o in streaming su RaiPlay, con le dirette che iniziano verso le 11 ogni mattina.