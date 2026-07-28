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L’Italia ha vinto altre due medaglie d’oro ai Mondiali di scherma

La squadra di scherma femminile italiana dopo la vittoria in finale contro l'Estonia ai Mondiali di Hong Kong, 28 luglio 2026 (dal profilo X della Federazione internazionale di scherma)
La squadra di scherma femminile italiana dopo la vittoria in finale contro l'Estonia ai Mondiali di Hong Kong, 28 luglio 2026 (dal profilo X della Federazione internazionale di scherma)

Martedì la squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Hong Kong. I fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno battuto in una finale molto combattuta la nazionale di Hong Kong per 45 a 44. Anche la finale della spada a squadre femminile è stata tesa e le schermitrici Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio hanno battuto l’Estonia per 31 a 30.

L’Italia ha per ora vinto 7 medaglie (3 d’oro e 4 d’argento) a questi Mondiali ed è prima nel medagliere, davanti alla Corea del Sud che ha vinto 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Ai Mondiali del 2025 l’Italia arrivò terza con 2 ori e 4 bronzi.

Mercoledì 29 luglio si terranno le gare a squadre di sciabola femminile e spada maschile, mentre giovedì 30 i Mondiali termineranno con i tornei a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. L’Italia ha buone possibilità di vincere altre medaglie.

Il punto decisivo della finale maschile di fioretto a squadre

Il fioretto e la sciabola assegnano il punto solo a chi attacca per primo, ma con il fioretto si può colpire solo con la punta dell’arma sul busto dell’avversario o avversaria, mentre con la sciabola si può colpire anche di taglio dalla cintura in su. La spada, invece, permette di colpire tutto il corpo esclusivamente di punta, assegnando il punto a chi tocca per primo o a entrambi in caso di colpo simultaneo.

I Mondiali si possono vedere in chiaro su Rai Sport HD o in streaming su RaiPlay, con le dirette che iniziano verso le 11 ogni mattina.

Tag: fioretto-mondiali scherma-scherma-spada

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