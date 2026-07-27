Lunedì 27 luglio
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto)
Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne? Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo?
Succede anche con quelli con cui si va più d'accordo: ci sono dei modi per evitarlo