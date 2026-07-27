Le due notizie principali sui giornali di oggi sono i gravi scontri di sabato in val di Susa fra attivisti e polizia durante il corteo No TAV, il movimento contrario alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione, e l’attentato di sabato sera a Berlino da parte di un uomo che aveva cercato in passato di aderire allo Stato Islamico e che ha investito con un van i partecipanti al Pride, uccidendo una persona e ferendone 29, per poi essere ucciso dalla polizia nella serata di ieri. Domani apre invece sulle trattative nella maggioranza di governo sui contenuti della prossima legge di bilancio, mentre i giornali sportivi si occupano delle polemiche su Pirlo, in attesa di essere ufficialmente nominato allenatore della Nazionale maschile di calcio, per una sponsorizzazione da parte di una società di scommesse russa.