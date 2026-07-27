L’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández è rimpatriato dagli Stati Uniti dopo essere stato graziato da Trump

L’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández è tornato nel paese dopo essere stato graziato negli Stati Uniti dal presidente Donald Trump. Hernández ha 57 anni ed è stato presidente per due mandati, fra il 2014 e il 2022, e in generale è stato molto influente nella politica dell’Honduras degli ultimi 15 anni. Nel 2022 la presidente Xiomara Castro (di sinistra) lo aveva fatto estradare negli Stati Uniti, dove era accusato di traffico di droghe illegali: nel processo che è seguito la procura aveva sostenuto che i legami di Hernández con i gruppi criminali fossero già cominciati nel 2009, quando lui era deputato.

Hernández era stato condannato a 45 anni di carcere negli Stati Uniti. Nel dicembre del 2025 Trump – che aveva stretto forti legami con lui durante il proprio primo mandato – lo aveva graziato. Gli aveva concesso la grazia anche nel tentativo di influenzare le elezioni presidenziali in Honduras, sostenendo il candidato conservatore del partito di Hernández, Nasry Asfura, che poi aveva vinto.

Nonostante la grazia negli Stati Uniti, in Honduras Hernández è ancora accusato di essere stato coinvolto in una vasta rete di corruzione tra politici e imprenditori, tra il 2010 e il 2013. Nei suoi confronti era stato emesso inizialmente un mandato d’arresto, che però è stato sospeso dalla magistratura honduregna per permettergli di tornare nel paese e affrontare il processo.