Almeno due persone sono state uccise con colpi d’arma da fuoco a un festival a Seattle, negli Stati Uniti

Almeno due persone sono state uccise con colpi d’arma da fuoco, e cinque altre sono state ferite a un festival nel centro di Seattle, negli Stati Uniti. La polizia non ha dato informazioni precise su cosa sia successo, ma la sindaca della città Katie Wilson ha detto che due persone sono state arrestate.

I colpi sono stati esplosi nel tardo pomeriggio di domenica (quando in Italia era la notte tra domenica e lunedì) al Seattle Center, un grande spazio pubblico nel centro della città, durante il festival gastronomico Bite of Seattle. Erano presenti migliaia di persone. I soccorritori sono intervenuti dopo le 18, in seguito alla segnalazione di alcuni spari: hanno detto di aver provato a rianimare due persone, che però sono state dichiarate morte sul posto. Le persone ferite sono state portate in ospedale: tra di loro ci sono una donna adulta in condizioni gravi e un bambino di circa due anni, che è in condizioni stabili.