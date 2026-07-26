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In Toscana ci sono allagamenti in vari comuni a causa dei forti temporali

La Toscana in arancione nella mappa pubblicata dal dipartimento della Protezione civile
La Toscana in arancione nella mappa pubblicata dal dipartimento della Protezione civile

In Toscana sono in corso forti temporali che stanno interessando varie città e piccoli comuni nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca. Per domenica era stata diffusa un’allerta arancione.

A Firenze ci sono stati allagamenti sulla strada verso il comune di Calenzano e nel comune di Fucecchio. A Prato sono stati chiusi i sottopassi per la troppa acqua che si è accumulata a causa delle piogge. In provincia di Lucca la situazione peggiore è stata finora a Borgo a Mozzano, dove in un’ora sono caduti 87 millimetri di pioggia. Sono state segnalate anche forti raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull’Appennino pistoiese, e vari alberi caduti nel Mugello, al confine con l’Emilia-Romagna.

Tag: maltempo-toscana

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