In Toscana ci sono allagamenti in vari comuni a causa dei forti temporali

In Toscana sono in corso forti temporali che stanno interessando varie città e piccoli comuni nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca. Per domenica era stata diffusa un’allerta arancione.

A Firenze ci sono stati allagamenti sulla strada verso il comune di Calenzano e nel comune di Fucecchio. A Prato sono stati chiusi i sottopassi per la troppa acqua che si è accumulata a causa delle piogge. In provincia di Lucca la situazione peggiore è stata finora a Borgo a Mozzano, dove in un’ora sono caduti 87 millimetri di pioggia. Sono state segnalate anche forti raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull’Appennino pistoiese, e vari alberi caduti nel Mugello, al confine con l’Emilia-Romagna.