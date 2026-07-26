Il pilota inglese della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, arrivando davanti a Max Verstappen della Red Bull e a Kimi Antonelli della Mercedes. Norris era partito in pole position davanti a Charles Leclerc della Ferrari, che però ha fatto una brutta partenza ed è stato superato subito da Oscar Piastri della McLaren e da Verstappen. Alla fine Leclerc è arrivato quinto, dietro all’altro pilota della Ferrari Lewis Hamilton, quarto classificato.

Quello in Ungheria era l’11esimo gran premio del Mondiale di Formula 1, che continua a essere guidato dall’italiano Kimi Antonelli con 219 punti, con grande distacco rispetto ad Hamilton, secondo.