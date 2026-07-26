A Roma un grosso incendio ha bloccato il traffico sul grande raccordo anulare

Nel primo pomeriggio di domenica un grosso incendio di sterpaglie sulla via Laurentina, una delle principali strade che collegano il sud di Roma alla città, ha bloccato il traffico sul grande raccordo anulare, la tangenziale che circonda Roma.

I video girati dagli automobilisti mostrano molto fumo, che ha ridotto la visibilità costringendo decine di auto a fermarsi o a fare inversione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due elicotteri. Non si sa cosa abbia innescato l’incendio, che è stato alimentato e propagato dal forte vento.