Troy Jackson è il nuovo candidato del Partito Democratico in Maine al posto di Graham Platner, accusato di violenza sessuale

Il Partito Democratico statunitense ha nominato Troy Jackson come nuovo candidato Democratico del Maine alle elezioni di metà mandato per il Senato degli Stati Uniti, che si terranno il prossimo 3 novembre. Jackson, che è stato presidente del Senato del Maine, ha preso il posto di Graham Platner, un politico popolare che all’inizio di luglio aveva sospeso la propria campagna per via di accuse di violenza sessuale nei suoi confronti, che lui nega. Jackson è stato eletto durante un’assemblea della sezione statale del partito, in cui ha ricevuto 566 dei 571 voti espressi.

Il seggio per cui Jackson si è candidato è importantissimo per il Partito Democratico: al momento è presieduto dalla Repubblicana Susan Collins, in carica dal 1997, ma è uno di quelli in cui il partito ha più possibilità di vincere a novembre. Ai Democratici servono quattro seggi in più per prendere controllo del Senato, ora a maggioranza Repubblicana, e avere la possibilità di contrastare efficacemente le tendenze sempre più autoritarie del presidente Repubblicano Donald Trump.

Le accuse contro Platner, che era un politico molto di sinistra e molto popolare, hanno favorito Collins, e Jackson, che ha 58 anni ed è un politico locale di lunga data, è stato considerato il candidato migliore per provare a recuperare consensi prima delle elezioni. Jackson proviene da una famiglia di taglialegna e anche lui lo è stato a lungo prima di entrare in politica. Ha potenziale per togliere voti a Collins nelle aree rurali e più povere, dove lei è molto forte. Per vincere però dovrà convincere anche gli elettori delle città più grandi dello stato, come Portland, dove il Partito Democratico vince da sempre ma nelle ultime elezioni aveva perso voti che erano andati a candidati indipendenti.