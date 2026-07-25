Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in Molise

Poco dopo la mezzanotte della notte tra venerdì e sabato c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia, in Molise, avvertito anche nelle province abruzzesi e in alcune aree del Lazio. Non ci sono state segnalazioni di feriti e danni, ma Ansa riporta di varie persone scese in strada per timore di nuove scosse. L’epicentro del terremoto era 2 km a ovest di Pizzone, vicino al confine con l’Abruzzo, e l’ipocentro a 10 km di profondità.