Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un’accusa dell’ex compagna riguardo alla figlia

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio ed erede di Leonardo Del Vecchio, fondatore della grande azienda di occhiali EssilorLuxottica, è indagato per sottrazione di minore dalla procura di Milano: la ex compagna Sara Soldati l’ha querelato accusandolo di averle impedito di passare il tempo con la loro figlia di un anno.

Soldati, che ha 26 anni, ha raccontato che dopo il compleanno della bambina festeggiato insieme a Montecarlo a inizio luglio Del Vecchio l’avrebbe portata con sé in Sardegna a bordo del suo yacht, tenendola per un paio di settimane. Soldati dice di avere avuto difficoltà a contattarli, e che quando infine li ha raggiunti a Porto Cervo nei giorni scorsi, e le è stato permesso di salire sulla barca, ha potuto vedere la figlia solo per pochi minuti. Del Vecchio ha smentito questa ricostruzione, sostenendo invece di aver consentito a Soldati di rimanere con loro sullo yacht o di andare via con la bambina.