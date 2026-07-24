NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il volo più seguito venerdì sui siti di tracciamento

Il personale del volo in una foto con sfondo l'Airbus A350-100ULR atterrato all'aeroporto di Melbourne (James D. Morgan/Getty Images)
Il personale del volo in una foto con sfondo l'Airbus A350-100ULR atterrato all'aeroporto di Melbourne (James D. Morgan/Getty Images)

Venerdì mattina più di 67mila persone hanno seguito su Flightradar24, il principale sito di monitoraggio delle rotte aeree, il percorso del nuovo Airbus A350-1000ULR di Qantas, progettato per effettuare alcune delle tratte commerciali più lunghe al mondo. È stato il volo più seguito a livello globale nella giornata.

L’aereo era partito giovedì mattina da Tolosa, in Francia, ed è atterrato venerdì a Melbourne, in Australia, dopo aver volato per oltre 19. Questo aereo potrà volare fino a 22 ore consecutive e sarà utilizzato da Qantas per il futuro collegamento diretto Sydney-Londra, che è previsto per il 2027. Sull’aereo c’erano piloti collaudatori e ingegneri che dovevano testare i sistemi dell’aereo.

Il percorso del volo su Flightradar24

Il percorso del volo su Flightradar24

Tag: aereo-melbourne

Consigliati