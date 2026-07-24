Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri per rendere più facile processare i minori, equiparando agli adulti quelli compresi fra 14 e 18 anni con l’eliminazione della verifica obbligatoria della loro capacità di intendere e di volere, altri si occupano dell’aumento del prezzo del petrolio in conseguenza dei nuovi attacchi fra Stati Uniti e Iran e di quelli degli Houthi a due petroliere saudite nel mar Rosso, altri ancora aprono sulle indagini sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir e sulla diffusione di nuovi video che riguardano le fasi immediatamente precedenti la sua morte. Il Corriere della Sera segue invece le discussioni nella maggioranza di governo sulla legge elettorale, mentre Libero titola sulla condanna della parlamentare europea Salis a pagare un risarcimento a due ex dipendenti licenziati senza giusta causa.