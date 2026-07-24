È stato arrestato il criminale più ricercato in Costa Rica, su cui anche gli Stati Uniti avevano messo una taglia

La polizia costaricana ha arrestato Alejandro Arias, il criminale più ricercato della Costa Rica, conosciuto come “Diablo” (in italiano, diavolo). Ha 41 anni ed è accusato di numerosi reati tra cui traffico di droga, omicidio, riciclaggio di denaro e rapina. Era ricercato anche dagli Stati Uniti, dove è ritenuto a capo di un gruppo criminale internazionale: nel 2025 la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti (DEA), l’agenzia federale che si occupa del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chi avesse dato informazioni utili per la sua cattura.

Il direttore dell’Agenzia di investigazione giudiziaria costaricana, Michael Soto Rojas, ha detto che Arias è stato arrestato a San Bernardino de Sarapiquí, nella provincia di Heredia, a nordest della capitale San José. Nell’operazione c’è stato un violento scontro a fuoco tra polizia e altri uomini che erano con Arias: cinque agenti sono rimasti feriti. Soto Rojas ha detto che oltre ad Arias sono stati arrestati altri due uomini e sono stati sequestrati fucili d’assalto, pistole e droni che il gruppo usava per sorvegliare la zona intorno al posto in cui si trovava.

Arias era latitante dal 2016. Secondo la DEA gestiva un importante traffico di cocaina dalla Colombia, facendo arrivare la droga negli Stati Uniti attraverso il Nicaragua, l’Honduras, il Guatemala e il Messico.