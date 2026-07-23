Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono la vicenda della morte di Abderrahim Fakir, con la diffusione di nuovi video che mostrano i momenti precedenti all’intervento della polizia e poi i tentativi di rianimarlo e con la polemica politica sulla manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Lepore per chiedere giustizia; altri si occupano della zuffa al Senato fra esponenti del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia dopo la decisione della giunta per le autorizzazioni della Camera di negare alla procura di Roma l’accesso ad alcune chat fra l’ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro e un uomo condannato per reati di mafia con cui Delmastro era in rapporti per la gestione di un ristorante di cui era socio. Il Giornale, la Verità e Libero titolano invece sulla condanna della parlamentare europea Ilaria Salis per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa.