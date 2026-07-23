Tutti i film in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia
Sono stati annunciati i 20 film che parteciperanno in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ad aprire il festival sarà Ink di Danny Boyle, e tra gli altri ci saranno Wild horse nine di Martin McDonagh, Bucking Fastard di Werner Herzog (il suo primo film di finzione dal 2019), Look Back di Hirokazu Koreeda e Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, did you kill people?), di Shinya Tsukamoto. Ci saranno cinque film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti.
I film in concorso sono:
- Company, di Casey Affleck
- Kami Nour (A bit of light), di Ali Asgari
- Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis
- Ink, di Danny Boyle
- Un bon petit soldat, di Stéphane Brizé
- Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis
- Kvinde Ukendt (Woman unknown), di May el-Toukhy
- Bucking Fastard, di Werner Herzog
- 15/18 A place to heal, Cédric Kahn
- Dau, di Ilya Khrzhanovsky
- Look Back, di Hirokazu Koreeda
- Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love), di Lee Chang-Dong
- Wild horse nine, di Martin McDonagh
- Succederà questa notte, di Nanni Moretti
- Primetime, di Lance Oppenheim
- The echo chamber, di Andrea Pallaoro
- Un peu avant minuit, di Nicolas Pariser
- L’estranea, di Paolo Strippoli
- Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, did you kill people?), di Shinya Tsukamoto
- Bunker, di Florian Zeller
Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha anticipato inoltre che i fratelli Noel e Liam Gallagher parteciperanno per presentare il documentario sugli Oasis Oasis: Don’t Look Back in Anger.