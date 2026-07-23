Tutti i film in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia

Sono stati annunciati i 20 film che parteciperanno in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ad aprire il festival sarà Ink di Danny Boyle, e tra gli altri ci saranno Wild horse nine di Martin McDonagh, Bucking Fastard di Werner Herzog (il suo primo film di finzione dal 2019), Look Back di Hirokazu Koreeda e Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, did you kill people?), di Shinya Tsukamoto. Ci saranno cinque film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti.

I film in concorso sono:

Company, di Casey Affleck

Kami Nour (A bit of light), di Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis

Ink, di Danny Boyle

Un bon petit soldat, di Stéphane Brizé

Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis

Kvinde Ukendt (Woman unknown), di May el-Toukhy

Bucking Fastard, di Werner Herzog

15/18 A place to heal, Cédric Kahn

Dau, di Ilya Khrzhanovsky

Look Back, di Hirokazu Koreeda

Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love), di Lee Chang-Dong

Wild horse nine, di Martin McDonagh

Succederà questa notte, di Nanni Moretti

Primetime, di Lance Oppenheim

The echo chamber, di Andrea Pallaoro

Un peu avant minuit, di Nicolas Pariser

L’estranea, di Paolo Strippoli

Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, did you kill people?), di Shinya Tsukamoto

Bunker, di Florian Zeller

Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha anticipato inoltre che i fratelli Noel e Liam Gallagher parteciperanno per presentare il documentario sugli Oasis Oasis: Don’t Look Back in Anger.