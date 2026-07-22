La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla morte domenica a Bologna di Abderrahim Fakir durante il fermo da parte della polizia, che lo ha tenuto immobilizzato a terra per diversi minuti. Ci sono anche le ricostruzioni degli eventi che hanno portato alla sua morte e le polemiche politiche dopo gli scontri di lunedì sera fra un gruppo di manifestanti e la polizia al termine della manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Qualche giornale apre invece sul comunicato dell’Associazione Nazionale Magistrati in difesa dei giudici che si sono occupati del processo al gioielliere piemontese Roggero dopo le minacce che avrebbero ricevuto, il Sole 24 Ore si occupa dell’evoluzione (negativa) degli stipendi in Italia dal 1990 a oggi, Avvenire dei dati di un rapporto delle Nazioni Unite sulla fame nel mondo, e il Fatto delle divisioni nella maggioranza di governo sul testo della legge elettorale che dovrà essere esaminato dal Senato dopo la pausa estiva.